CACCIA, AGGIORNATA LA NORMATIVA REGIONALE SUI VALICHI MONTANI

MILANO – È stato approvato oggi dal Consiglio Regionale della Lombardia il progetto di legge che modifica la Legge Regionale 26/1993, con l’obiettivo di allineare la normativa regionale alle recenti disposizioni statali in materia di tutela della fauna nei valichi montani interessati dalle rotte migratorie.

Il consigliere regionale della Lega Mauro Piazza esprime grande soddisfazione per l’approvazione del provvedimento: “Desidero innanzitutto ringraziare il collega Floriano Massardi, primo firmatario della proposta di legge, per l’impegno e la competenza dimostrati nel portare avanti un intervento fondamentale per i nostri territori montani. L’approvazione odierna rappresenta un passo decisivo per fare chiarezza normativa e garantire regole più certe e coerenti per tutta la Lombardia …

