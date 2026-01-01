CADE CON IL PARAPENDIO SOPRA SUELLO, MUORE UN 37ENNE

SUELLO – Tragedia nella tarda mattinata di oggi sopra Suello, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita dopo una caduta con il parapendio.

L’incidente è avvenuto attorno alle 12:43 in una zona impervia nei pressi di via Miro San.Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un mezzo di soccorso avanzato e un’ambulanza della Croce Rossa di Vercurago, allertati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.

Purtroppo, ogni tentativo di rianimare il pilota si è rivelato inutile: il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Allertati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Lecco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

RedCro