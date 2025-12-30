CADE IN ZONA IMPERVIA AL CORNO RAT, ESCURSIONISTA ALL’OSPEDALE

VALMADRERA – Attivazione da parte di SOREU dei Laghi intorno alle 12 di oggi, martedì 30 dicembre, per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino.

Una persona è caduta lungo il sentiero di discesa dal Corno Rat, sopra San Tomaso, in una zona particolarmente impervia. Sono partite le squadre territoriali da Valmadrera con il mezzo fuoristrada e da Canzo con il quad, per portarsi in quota e poi proseguire a piedi. Portato in quota anche un infermiere del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della Stazione di Lecco. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

L’elisoccorso di Bergamo di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza ha raggiunto la persona infortunata e l’ha trasportata in ospedale.

L’intervento è finito nel primo pomeriggio, con il rientro delle squadre.