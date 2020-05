CIVATE – L’allarme è scattato poco dopo le dieci di mattina, in codice giallo: la macchina dei soccorsi del Cnsas di Lecco si è diretta verso i sentieri che portano al Monte Cornizzolo, allertata per la caduta al suolo di un escursionista. Fortunatamente l’incidente non ha avuto gravi conseguenze: l’uomo, cinquantanove anni, è stato poi trasportato all’ospedale di Erba in codice verde per un trauma alla mano.