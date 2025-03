LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco hanno inviato la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino per assistere una persona caduta lungo il sentiero per il Corno Medale.

Una volta raggiunto, l’escursionista di 69 anni è stato messo in sicurezza e trasportato in zona adatta al recupero, in attesa dell’eliambulanza. Per l’uomo, ‘codice giallo‘.

L’intervento è terminato intorno alle 11:15.

RedCro