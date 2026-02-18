CADUTA A CIVATE: INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO

CIVATE – Allertamento intorno alle 13 mercoledì 18 febbraio, per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. I tecnici sono stati attivati dalla SOREU dei Laghi per un intervento in luogo impervio: la caduta al suolo di un 25enne a Civate. Sul posto cinque tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del fuoco.

L’elisoccorso di Bergamo di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, allertato in codice rosso, ha trasportato la persona in ospedale in condizioni stabili e in codice giallo. Intervento concluso nel primo pomeriggio.

RedCro