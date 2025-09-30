CADUTA MASSI. DOMANI MATTINA CHIUSURE TEMPORANEE SULLA SS 36

ABBADIA LARIANA – Proseguono le attività di messa in sicurezza della parete rocciosa ad Abbadia Lariana, al km 55,650 della strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, dove nella giornata di domenica si è verificata la caduta di massi che ha interessato sia la sede stradale sia la linea ferroviaria Lecco – Sondrio.

Per consentire ai rocciatori di operare in condizioni di sicurezza, rimuovendo le porzioni rocciose instabili e garantendo l’incolumità dell’utenza stradale, nella giornata di domani sono previste chiusure temporanee della durata di circa 20 minuti …

