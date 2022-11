LECCO – La galassia del CAI (Club Alpino Italiano) di Lecco è composta da molti pianeti che variano a seconda delle attività svolte e dell’età anagrafica dei partecipanti. Si va dal GEO (Gruppo Età d’Oro) che coordina i Seniores della Sezione a quello dell’AG (Alpinismo Giovanile), passando dal gruppo SPELEO, allo Sci Alpinismo, Sci di Fondo, Escursioni Sociali fino all’eccellenza dei Ragni della Grignetta.

Il 22 novembre scorso, presso la sede del CAI di Lecco, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Alpinismo Giovanile che ha provveduto all’elezione di Michele Riva come presidente del gruppo. Fanno parte del Consiglio: Marta Bonfanti, Michele Cereda, Mario Cuter, Patrizia Gangeri, Alessia Losa, Stefano Moretti, Daniele Riva e Matteo Spreafico. L’AG si è messo da subito al lavoro per preparare un calendario di uscite e iniziative riservate al target giovanile autentico volano per un ricambio generazionale.

Tutti i gruppi sono uniti sotto l’egida del Club Alpino Italiano e dall’amore per la montagna e la bellezza di condividerla insieme ad altri, come recita la frase di Tolstoj resa famosa da Chris Mc Candle, ovvero l’Alex Supertramp del film ‘Into The Wild’: “La felicità è reale solo se condivisa con qualcuno”.