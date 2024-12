CAI BALLABIO: MAURIZIO ZAMBELLI RACCONTA IL SUO “EQUILIBRIO DINAMICO”

BALLABIO – Interessante serata proposta dal CAI Sts di Ballabio con Maurizio Zambelli, il viaggiatore non convenzionale, che ha presentato il suo libro ‘L’equilibrio dinamico’, al centro polifunzionale di Ballabio Due Mani. Un libro che è una raccolta di tutto quello che ha visitato e visto come sciatore alpinista e ciclista.

“Ho cominciato a fare sci d’alpinismo a militare e da lì è iniziata la mia passione”, ha detto Zambelli. Una delle sue prime esperienze è stato un 6000 in Alaska; nel 1990 all’Elsbruks con degli amici russi conosciuti precedentemente (due guide moscovite) affrontò gli Urali, successivamente in Kamkatcha (zona militare trasformata in cuscinetto dopo che la Russia vendette l’Alaska agli Stati Uniti). Una zona formata da tantissimi vulcani, una natura incontaminata e selvaggia e “a portarci sul campo base fu un elicottero direttamente dall’Afghanistan …

