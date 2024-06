CAI LECCO: ARTE E DANZA A CAMPOSECCO PER I 150 ANNI DELLA SEZIONE

LECCO – Domenica 30 giugno si terrà un nuovo appuntamento del programma per il 150° anniversario della sezione di Lecco del CAI: un evento di danza acrobatica sugli alberi e un concorso di disegno per bambini al Rifugio Camposecco, accessibile a piedi da Vercurago.

Artisti di eccezionale bravura, sospesi da terra a diverse altezze, offriranno uno spettacolo mozzafiato con la performance “Il Respiro della Danza”, che metterà in risalto la montagna sotto un nuovo e moderno punto di vista. I “danzatori verticali” sperimenteranno lo spazio e il tempo in un luogo che non è il tradizionale palcoscenico, interagendo con la natura che diventa la loro scenografia e offrendo al pubblico un’esperienza unica nel suo genere. L’esibizione di danza è prevista verso le 11.

Al Rifugio Camposecco sarà organizzato anche un un evento speciale per i più piccoli: un concorso di disegno sulla montagna. Tutti i bambini presenti realizzeranno opere dedicate al 150° anniversario del CAI Lecco, utilizzando i materiali messi a disposizione dall’organizzazione. Premi assicurati per tutti i partecipanti.

Per chi fosse interessato a salire in gruppo per assistere a questo evento che celebra la montagna e l’arte in forma diversa e originale, il ritrovo sarà al piazzale della Chiesa di Vercurago alle 9:30.