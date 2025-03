CAI LECCO: CON MAURIZIO ZAMBELLI SI CHIUDE LA TRILOGIA DEDICATA AI CAMMINI

LECCO – Con Maurizio Zambelli, classe 1955, ballabiese e socio del CAI di Lecco e il personalissimo “equilibrio dinamico” raccontato in un suo libro, si è conclusa la trilogia dedicata ai cammini e organizzata dalla Sezione CAI di Lecco “Riccardo Cassin”. Tre serate intense e partecipate: le prime due con la camminatrice di lungo corso Maria Corno, la seconda con l’archeologa camminatrice Silvia Tenderini.

Zambelli, presentato da Adriana Baruffini, presidente della sezione CAI lecchese, ha accompagnato il suo racconto con delle suggestive immagini e video raccolte nei suoi numerosi viaggi, a partire dalla spedizione del McKinley, il suo battesimo di fuoco del 1988. A seguire con i viaggi in Groenlandia e il suo rapporto con gli innuhit, la remota Kamchatka.

Ovviamente poi le Alpi fino a sconfinamenti montagna/mare vissuti in Grecia, Creta e Corsica, con la mattina vissuta con gli sci ai piedi e il pomeriggio con un tuffo in mare. Come contorno anche variazioni in mountain bike, giusto per tenersi in forma.

Maurizio Zambelli ha voluto alla fine ringraziare gli amici (ai quali dedicherà il suo prossimo libro) e la famiglia, che lo hanno sempre sostenuto nella sua folle passione per i viaggi e la montagna.