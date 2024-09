CAI LECCO: IL GRUPPO ETÀ D’ORO IN USCITA IN VAL GROSINA

LECCO – La Val Grosina e i suoi dintorni sono stati la meta della “due giorni” (28/29 agosto) vissuta da un gruppo di 35 seniores del “Gruppo Età d’Oro”, appartenenti alla sezione CAI “Riccardo Cassin” di Lecco.

La valle delle Alpi lombarde si distingue per la sua bellezza e per il fatto di non essere fra le più gettonate dal turismo di massa.

Favoriti da un ottimo meteo il gruppo di escursionisti il primo giorno ha raggiunto il lago Malghera (2320 metri) e l’omonimo passo (2542 metri): il secondo giorno il Bivacco Strambini (2535 metri) e il lago Zapelasc (2600 metri) sono stati raggiunti, con una fermata al Bivacco Plan del Lago.

Le uscite sono state caratterizzate da panorami splendidi con dei tratti di ambiente non privi di elementi di natura selvaggia e incontaminata.

Il Rifugio Malghera si è rivelato un’ottima struttura e l’accoglienza, compresa la ricca cena, hanno arricchito l’esperienza dei seniores.

Un ringraziamento agli organizzatori dell’uscita e in particolare ad Alessandro Caspani, Gianni Valsecchi e Vasco Tondo per l’impeccabile organizzazione logistica della “due giorni”.

Il CAI ricorda che nel pomeriggio di lunedì 9 settembre, presso la Sala dei Cappuccini di Viale Turati, si terrà un’assemblea straordinaria del “Gruppo Età d’Oro” con all’ordine del giorno i programmi per il 2025. Tutti i soci sono caldamente invitati a parteciparvi.