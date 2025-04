CAI LECCO: IN MOSTRA I PIANI RESINELLI NEGLI SCATTI DI PINO COMI

LECCO – Inaugura venerdì 11 aprile alle 18 in Torre Viscontea la mostra ‘La Storia dell’alpinismo lecchese e i Piani Resinelli nelle fotografie di Pino Comi‘, promossa dalla sezione di Lecco del Cai per ‘Monti Sorgenti 2025’ e inserita nel calendario delle mostre 2025 del Comune di Lecco. L’esposizione, visitabile dal 12 aprile all’11 maggio, è curata da Alberto Benini e Pietro Corti.

In mostra gli scatti già esposti nel 1974 nell’ambito dell’allestimento per i cento anni del Cai di Lecco e nel 1986 per il 40° anniversario dei Ragni della Grignetta, nonché pubblicati nel volume ‘Quando i Resinelli si chiamavano “I Roccoli”‘. Circa novanta immagini con didascalie originali dattiloscritte, suddivise in sette ambiti tematici, che hanno come soggetto principale i Piani Resinelli e ne raccontano la storia.

“Torna in città un appuntamento atteso e ricorrente, la rassegna culturale ‘Monti Sorgenti’ promossa dal Cai Lecco, che presenta al suo interno una mostra allestita in Torre Viscontea, realizzata in collaborazione con il Comune di Lecco – dice l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – Una mostra fotografica che parla di alpinismo lecchese e dei Piani dei Resinelli. Attraverso gli scatti di Pino Comi tocchiamo con mano tratti di storia dell’alpinismo lecchese, le sue tradizioni, i luoghi ricorrenti e i suoi personaggi, per un’esposizione che, in linea coi nostri obiettivi, promuove e valorizza la cultura a partire dalle radici locali”.