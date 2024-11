CAI LECCO: TRE SERATE PER “UNA MONTAGNA DI EMOZIONI”

LECCO – Come ogni anno torna in questo periodo il ciclo di serate “Una montagna di emozioni” organizzato dalla scuola nazionale di Sci Alpinismo del CAI Lecco. Sono ben tre le serate che animeranno l’autunno alpinistico lecchese in sala Don Ticozzi.

Si inizia il 14 novembre con Rosa Morotti, nembrese appartenente al Club Alpino Accademico, da una vita in giro per le montagne di tutto il mondo. Presenterà la sua infinita attività dall’Alaska alla Patagonia, dalle Svalbard al Sud Africa e dalle Alpi all’Himalaya.

Nella seconda serata del 21 novembre sarà la volta di Martino Colonna. Tecnicamente sarebbe un professore universitario specializzato in materiali per attrezzature sportive, ma secondo fonti ben informate si tratterebbe di un’abile messa in scena per coprire quello che è il suo vero lavoro: sciare in neve fresca. Con la scusa di fare test scientifici vaga con i suoi sci nei luoghi più remoti del globo, dalla Groenlandia alla Mongolia, dalla Bolivia alle isole Svalbard.

Il 28 novembre, per un gran finale, ecco due alpinisti Bormini doc, Federico Secchi e Marco Majori, che racconteranno la recentissima spedizione K2 in the sky, patrocinata dal Club Alpino Italiano per la ricorrenza dei 70 anni dalla prima salita su quella montagna realizzata da Achille Compagnoni, e l’emozione di Federico in cima al K2 con gli sci.