CAI LECCO. ULTIMA CHIAMATA PER L’EVENTO “ANTICHI SENTIERI”

LECCO – Il CAI Lecco presenta “Antichi sentieri. L’arte della pietra a secco”, in programma nei giorni 16, 17 e 18 maggio. Un evento organizzato in collaborazione con l’Associazione muratori e Cà Marti di Carenno e ITLA Italia (International Terraced Landscapes Alliance).

Nelle tre giornate, teoria e pratica si incroceranno in un viaggio tra i muri e le strade selciate del territorio, d’Italia e del mondo. Venerdì per esempio si terrà il Cantiere scuola. Attività didattica sulle tecniche della pietra a secco con una classe del Corso per Operatore edile di Fondazione Clerici. Istruttori: Silvio Valsecchi (Fondazione Clerici) e Erik Rigamonti (Associazione Ca’ Martì).

Domenica si svolgerà un’attività formativa sul campo. Le tecniche della pietra a secco (acciottolato e muri) nel contesto di una giornata CAI di manutenzione straordinaria della mulattiera, con esperti Ca’ Martì, soci ITLA Italia.