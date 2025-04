CAI LECCO: UNA DECINA DI SOCI PER LA SALITA ALPINISTICA AL GRIGNONE

LECCO – Nel mese di marzo le attività sociali del CAI Strada Storta si sono aperte sabato 8 con una gita di scialpinismo al pizzo Meriggio (2348 metri, nelle Orobie valtellinesi di fronte a Sondrio) e si sono chiuse con la salita alpinistica al Grignone (2410 metri, prealpi lecchesi) il 29 marzo.

Da calendario per la prima domenica di primavera, la Strada Storta aveva messo in programma la salita invernale alla Grigna Settentrionale, cima nota a tutti i lecchesi come Grignone. A causa, però, delle avverse condizioni meteo, che hanno caratterizzato circa metà dei weekend di marzo, la gita è stata posticipata di una settimana.

Alle 6:30 di sabato 29 marzo quindi, la Strada Storta ha dato appuntamento al parcheggio di via Caduti di Nassyria a Lecco agli appassionati di alpinismo per dirigersi in Valsassina. Una decina di soci ha costituito il gruppo, che ha percorso in tre ore e mezza l’importante dislivello positivo di 1580 metri. Giunto alla chiesetta del Sacro Cuore (830 m, località Balisio) e parcheggiate le auto, il gruppo è salito al rifugio Antonietta al Pialeral (1400 m) lungo il ripido sentiero nel bosco di faggi che non presenta particolari difficoltà.

Dopo circa un’ora e mezza di cammino, oltrepassato il Pialeral, il gruppo ha iniziato a calpestare la neve e da questo punto fino in vetta è salito lungo una traccia completamente innevata immergendosi in uno scenario invernale, contrapposto alla veste primaverile della prima parte del tracciato. Dopo una breve sosta ai Comolli (1810 m, Bivacco Riva Girani) per indossare i ramponi, gli alpinisti hanno affrontato la parte più impegnativa della salita, molto ripida e ricoperta da abbondante neve. Una volta giunti in cima, c’è stato il tempo di ammirare la splendida vista a 360 gradi sulle Alpi e Prealpi, ancora con le vette innevate, oltre sul ramo del lago di Lecco e di scattare una foto di gruppo alla croce parzialmente ricoperta dalla neve.

Archiviata la gita al Grignone, in cui i partecipanti hanno usato picozza e ramponi, gli appassionati di montagna potranno calzare gli sci con sotto le pelli partecipando al raduno di sci alpinismo al monte Suretta (3005 m, passo dello Spluga, Chiavenna). La Strada Storta ogni anno organizza questo raduno in ricordo di due suoi soci scomparsi sotto una valanga più di 40 anni fa. Questo evento è diventato una tradizione ed è in programma il prossimo 13 aprile. Chiuderà la stagione delle attività sociali invernali della Strada Storta per aprire le gite primaverili con la prima escursione in rifugio il 27 aprile, rivolta a tutti gli amanti di trekking e alle famiglie con bambini.