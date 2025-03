CAI LECCO, VENERDÌ 7 ALLA SCOPERTA DEL CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE

LECCO – L’Alpinismo Giovanile, da sempre orgoglio del CAI di Lecco, è un’esperienza unica che offre l’opportunità di scoprire la montagna e di vivere avventure indimenticabili in compagnia di tanti bambini e ragazzi.

Non servono particolari doti sportive: i Corsi sono aperti a tutti e basta avere voglia di mettersi in gioco e di vivere la montagna in modo nuovo e avventuroso.

I ragazzi avranno l’opportunità di imparare a conoscere l’ambiente montano, di scoprire sentieri e panorami mozzafiato e vivere momenti di divertimento e amicizia. Le tante generazioni transitate dai corsi di Alpinismo Giovanile conservano tutte ricordi unici e speciali.

Gli accompagnatori sezionali sono come sempre pronti con tanta passione a dedicarsi a tutti i ragazzi, trasmettendo “un modo di andare in montagna” attento e rispettoso, della natura e degli altri.

I corsi sono divisi per fasce d’età:

– Corso Base da 7 a 11 anni

– Corso Perfezionamento da 12 a 17 anni

– Trekking estivo dai 12 anni in su.

La serata di presentazione dei corsi è fissata per venerdì 7 marzo alle 21 presso la sede CAI Lecco in via Papa Giovanni XXIII, 11.

Iscrizioni in sede CAI Lecco, martedì e venerdì dalle 20:30 alle 22. La quota di iscrizione è pari a 170 euro, sia per Corso Base che per Corso Perfezionamento.

Per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare la quota di iscrizione è pari a 160 euro per ogni ragazzo/a, per entrambi i corsi. L’iscrizione comprende tutti i trasferimenti in autobus e la mezza pensione in Rifugio ove prevista. Tutti gli iscritti ai Corsi devono essere in possesso di certificato medico non agonistico ed essere tesserati CAI: la tessera garantisce la copertura assicurativa durante i Corsi di AG e attività CAI in genere.

Nei limiti dei posti disponibili, potranno usufruire degli autobus anche i famigliari o gli amici tesserati CAI comunicando preventivamente la volontà di partecipazione. Il costo del trasporto verrà quantificato in funzione del viaggio.