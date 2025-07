CAI LOMBARDIA: ANNULLATE LE ISCRIZIONI A “UNA NOTTE AL RIFUGIO”

MILANO – Il CAI Lombardia comunica che, a seguito di un malfunzionamento del software di gestione delle iscrizioni al progetto “Giovani e Famiglie in Montagna – Una notte al Rifugio, Estate 2025” che ha consentito la registrazione delle iscrizioni e l’emissione dei voucher prima dell’orario indicato nella piattaforma, sono state annullate tutte le iscrizioni e i vouchers emessi dalla piattaforma in data 8 luglio 2025.

L’iniziativa, che celebra la Giornata regionale per le Montagne ed è destinata alle famiglie residenti in Lombardia di Soci e di non soci del Club Alpino Italiano con figli giovani, verrà comunque realizzata. Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite il modulo online e verranno aperte il 24 luglio alle 18.

Le iscrizioni chiuderanno automaticamente a esaurimento del budget disponibile. I pernottamenti potranno essere usufruiti immediatamente dalla data di ricevimento del voucher e fino al 28 settembre 2025. L’iniziativa verrà pubblicizzata attraverso i consueti canali istituzionali.

“II GR CAI Lombardia esprime rammarico per il disguido ed informa che propri incaricati si metteranno in contatto con gli iscritti che abbiano già usufruito dei pernottamenti presso i rifugi lombardi al fine di definire ogni questione”, dice il presidente Emilio Aldeghi.