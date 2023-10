LECCO – Dal 22 al 29 settembre si è svolta la ‘settimana azzurra’ del GEO (Gruppo Età d’Oro) che organizza i Seniores del CAI di Lecco. Un gruppo di 44 partecipanti ha avuto modo di visitare, con un programma intenso e coordinato in modo impeccabile da Pasquale Anaclerio e dal CAI di Catania, alcuni luoghi incantevoli della Sicilia.

Dopo una prima visita alla città di Catania e al suo pittoresco mercato della pescheria, il gruppo è stato ospitato per tre notti al Rifugio Sapienza e da lì sono partite le uscite per conoscere ‘a muntagna’, ovvero l’Etna; la Schiena dell’Asino (con vista sulla valle del Bove), la Timpa Rossa e l’anello del Monte Nero hanno permesso di camminare in uno scenario lunare e vulcanico per il quale ha fatto da guida anche Umberto Marino, past president del CAI di Catania.

Le serate sono state arricchite anche da momenti musicali e folkloristici. Per le altre giornate si è scesi verso il mare a Scoglitti, nel Ragusano, che è diventato il campo base per le nuove uscite e raggiungere la Valle dei Templi di Agrigento, la Scala dei Turchi, nonché Taormina e il suo splendido Teatro Greco, con una puntata alle fresche acque delle Gole dell’Alcantara.

Le altre mete visitate sono state Donnafugata, Punta Secca (con immancabile visita alla casa del commissario Montalbano) e un bagno tonificante a Punta Braccetto. Il giorno successivo è stata la giornata del barocco, con visite a Modica e a Scicli, fino al top del ‘giardino di pietra’ di Noto e la sua Cattedrale.

La giornata conclusiva è stata dedicata a Siracusa, alla sua Neapolis e all’isola di Ortigia, dove il pranzo è avvenuto nella sontuosa cornice di Piazza Duomo. L’organizzazione ringrazia Pasquale, Luigi e Pinuccia del CAI di Catania. E il presidente del GEO Gianni Valsecchi e le due segretarie (Angela e Lina) che hanno reso possibile la settimana siciliana.