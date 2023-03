LECCO – La Strada Storta, sottosezione del CAI Lecco, non si ferma. Il suo ricco calendario di attività sociali prosegue anche dopo l’annullamento della gita scialpinistica in Val Loga programmata per domenica 26 febbraio a causa delle avverse condizioni meteo e l’assemblea annuale dei soci del 22 febbraio.

Durante la riunione il presidente Roberto Rigamonti, portavoce di tutti i consiglieri, ha presentato il bilancio positivo delle gite effettuate nel 2022 e ha ribadito l’intento della Strada Storta di aggregare e proporre uscite in ambiente per tutti, con diverse modalità di andare in montagna.

E così è stato per l’uscita in notturna in Valgerola, sabato 4 marzo. Più di sessanta persone si sono ritrovate nel tardo pomeriggio a Lecco e sono partite alla volta di Pescegallo (1473 metri), nota località della val Gerola dove vi è un piccolo comprensorio sciistico. Arrivati al crepuscolo al parcheggio degli impianti i partecipanti hanno indossato gli scarponi, il frontalino e hanno imboccato la mulattiera, che porta al rifugio Salmurano (1848 metri). Lungo il sentiero, in una serata stellata con il riflesso della luna sul manto nevoso, gli escursionisti sono saliti e scesi senza difficoltà.

Inoltre, in compagnia hanno potuto gustare una meritata ‘apericena’ al rifugio e trascorrere un sabato sera particolare, dove la natura ha donato pace, tranquillità e gli appassionati di stelle hanno potuto individuare in un limpidissimo cielo le costellazioni di Andromeda, Cassiopea, Orione e il piccolo Carro. La Strada Storta sta già pianificando le prossime gite di aprile, che proseguiranno con le uscite scialpinistiche, ma daranno anche inizio alle escursioni primaverili.