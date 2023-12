CAI STRADA STORTA: AI PIANI D’ERNA NELLA NOTTE DELL’ANTIVIGILIA

LECCO – All’Antivigilia com’è da tradizione, in attesa della notte di Natale, i cittadini di Lecco hanno avuto l’imbarazzo della scelta su quale meta raggiungere in notturna e ammirare le luci della città dall’alto.

La Strada Storta (sottosezione del CAI Lecco) non si arresta mai nel proporre attività sociali e nel rispetto delle usanze del 23 dicembre ha colto l’occasione per creare un nuovo momento di incontro e di aggregazione, dopo aver ricevuto la benedizione da don Walter della parrocchia di Acquate venerdì 22 dicembre nella loro sede in via Rovereto 2.

E così è stato. Una ventina di persone si è ritrovata sabato scorso al piazzale della funivia a Versasio a 525 metri. Ha indossato ai piedi gli scarponi, in testa il frontalino e in spalla lo zaino che oltre a contenere il necessario per la salita era carico di bottiglie di vino per brindare con patatine e salame, terminando il tutto con una fetta di panettone e pandoro.

Il gruppo si è messo in marcia ammirando un crepuscolo caratterizzato da un colore molto acceso e caldo. Arrivati al cartello della via ferrata Gamma 1, il numeroso gruppo si è diviso in due. Una parte ha percorso la ferrata riunendosi all’altra parte in cima alla croce (1329 metri). Il secondo gruppo ha percorso il sentiero 1, giungendo prima in località “Costa”, dove ha ammirato le luci della città e sotto uno splendido cielo stellato, ha respirato la magia del Natale alla vista di un piccolo presepe collocato in un tronco.

Proseguendo ha fatto una breve tappa al rifugio Stoppani per poi riprendere a salire lungo la Sponda e giungere alla croce, dove il paesaggio avvolto dall’oscurità ha suscitato in ognuno emozionanti sensazioni. La serata è proseguita con un brindisi al bar Milani prima di intraprendere la discesa lungo la Sponda. Infine, la gita si è completata a Cavagiozzo gustando un buon piatto di trippa, sempre in rispetto della tradizione natalizia. La Strada Storta sta già pianificando le prossime gite per l’anno nuovo e augura buone feste e un felice 2024 a tutti.