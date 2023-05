LECCO – Archiviato il raduno scialpinistico al pizzo Suretta, la ‘Strada Storta’ prosegue nell’attività escursionistica andando alla scoperta del monte Generoso (1701 metri) sulle Prealpi di Lugano.

Quattordici sono stati i partecipanti alla gita, che si sono dati appuntamento domenica 14 maggio al parcheggio di via Martiri di Nassyria alle 7:30 per dirigersi verso la val di Intelvi e festeggiare la festa della mamma sulla sommità del monte Generoso, cima condivisa tra la Svizzera e l’Italia. Il monte Generoso era stato scelto, dal direttivo della Strada Storta, come meta adatta a un gruppo comprendente anche famiglie con bambini per il dislivello moderato (400 metri), da percorrere lungo un sentiero classificato escursionistico (E), e per la spettacolare vista a 360° che offre la sua vetta.

Il gruppo, partito dalle baite di Orimento (1305 metri in val di Intelvi), questa volta era privo di famiglie con bambini probabilmente a causa del maltempo. Ma era costituito da un insieme assortito di amici che hanno deciso di trascorrere una giornata in compagnia superando la pigrizia, generata solitamente dalla pioggia e dal freddo.

Anche se la gita non ha avuto la ciliegina sulla torta con “lo splendido paesaggio sul lago di Lugano e in lontananza su quello di Como”, i partecipanti hanno comunque potuto vivere una piacevole e rilassante escursione, camminando in lussureggianti boschi e pendii caratterizzati da un verde intenso e dalla nebbiolina che ha attribuito al paesaggio un’aria di mistero, arricchito inoltre dall’incontro con una mandria di cavalli dall’aspetto elegante. In conclusione, la Strada Storta ricorda che domenica 28 maggio ci sarà una nuova gita escursionistica alla scoperta del monte Berlinghera e del sasso Canale.