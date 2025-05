CAI STRADA STORTA IN GITA CON LE FAMIGLIE AL RIFUGIO GHERARDI

LECCO – Un numeroso gruppo di soci e simpatizzanti della Strada Storta si è dato appuntamento al parcheggio di via Caduti di Nassyria a Lecco per dirigersi in val Taleggio.

Poco meno di 40 persone costituiscono il temerario gruppo, che sfida le avverse condizioni meteo per dirigersi al rifugio Gherardi, nelle Prealpi Orobiche a 1.650 metri. I partecipanti raggiungono il parcheggio in località Quindicina (Capo Foppa, 1.307 metri) nel Comune di Vedeseta (Pizzino, val Taleggio) dopo aver percorso in auto la suggestiva e tortuosa strada che sale alla Culmine di San Pietro e scende giù nella valle bergamasca.

La giornata dal punto di vista meteorologico non è delle migliori ed il sentiero è fangoso per la pioggia della notte precedente, ma tutto questo non blocca i soci della Strada Storta, che hanno una gran voglia di camminare e di trascorrere una piacevole gita in compagnia.

Il dislivello che il gruppo deve percorrere non è molto, è di circa 360 metri e si distribuisce lungo un sentiero regolare, senza strappi e difficoltà adatto per gite di famiglie con bambini. Proprio per queste caratteristiche del tracciato il direttivo della Strada Storta ha lo ha scelto come meta per la gita in rifugio con le famiglie programmata in calendario nella domenica del lungo weekend del 25 aprile.

E così è stato, oltre agli adulti hanno partecipato a questa gita sociale 7sette bambini, dai 2 ai 12 anni, e due adolescenti che hanno rallegrato l’uggiosa giornata e il gruppo, camminando di buon passo, giocando con la neve trovata sul tracciato ed osservando le bellezze paesaggistiche della natura ma soprattutto faunistiche, come l’avvistamento di marmotte, girini, ranocchi ed ungulati.

Il vivace gruppo è salito velocemente al rifugio e una volta giunto alla meta, non essendo ancora ora di pranzo, ha deciso di proseguire oltre, superando il rifugio Cesare Battisti (da qui il panorama si apre sulla Grigna, il Grignone e Resegone) ed arrivando alla bocchetta di Regadur a 1850 metri dove è stata scattata una giocosa foto di gruppo, conclusasi con una battaglia a palle di neve ed un brindisi per festeggiare il compleanno della segretaria del CAI Strada Storta. La giornata è poi proseguita con un allegro pranzo al rifugio Gherardi e con un ultimo brindisi alle auto anche se la tanto attesa pioggia è arrivata, bagnando i partecipanti nel tratto finale del sentiero.

La prossima gita da annotare sarà domenica 11 maggio alla baita Confino in località Pianca (San Giovanni Bianco) in val Brembana.