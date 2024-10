CAI STRADA STORTA, SUCCESSO PER LA GARA DI REGOLARITÀ A COPPIE: TUTTE LE FOTO

LECCO – Domenica 13 ottobre si è svolta la gara di regolarità a coppie ai piedi del Resegone organizzata dalla Strada Storta (sottosezione del CAI Lecco). Partenza alle 8.30 da piazza della Vittoria di Acquate (Lecco). La prima parte del tracciato si è articolata tra le vie di Acquate, Germanedo e Belledo. La seconda parte della gara, invece si è svolta lungo i sentieri di Neguggio, Campo di Boi, Ponte della Tenaglia e Cavagiozzo. I numerosi partecipanti, di differenti età, (66 persone suddivise in coppie, 11 nella categoria donne e 22 in quella degli uomini) hanno controllato la loro andatura di marcia, contando i passi, per cercare di rimanere nei tempi stabili da tabelle tecniche. In esse la lunghezza del passo è collegata alla media del numero di passi necessari a percorrere una certa distanza.

Lungo l’intero percorso sono stati posizionati quattro settori di rilevamento, dove alla coppia è stato attribuito un punteggio di penalità dipeso dalla andatura troppo veloce o lenta della coppia. La marcia si è conclusa all’oratorio di Acquate dopo 9 chilometri percorsi in circa 2 ore. Tutti i partecipanti alla gara, soci e simpatizzanti della Strada Storta sono stati accolti con polenta taragna e nel pomeriggio hanno anche potuto gustare le caldarroste. La prossima attività sociale, organizzata dal CAI Strada Storta, è la ferrata del Medale domenica 27 ottobre.

Ecco la classifica dei vincitori:

Classifica femminile

1° Milani Marta – Daprà Barbara

2° Melesi Antonella – Mandelli Roberta

3° Dell’Oro Gabriella – Dell’Oro Anna

1° Gattinoni Alejandro – Alessio Invernizzi

2° Ribeiro Fabiola – Fuoco Vincenzo

3° Sozzi Roberto – Laura

Vincono le salsicce per prossimità ai 900 punti di penalità

Redaelli Valentina – Nicolò Bonzi