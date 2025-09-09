CAI: UNA SERATA DEDICATA ALLA FERRATA “SIMONE CONTESSI”

LECCO – Il CAI Lecco e il CAI Ballabio organizzano per mercoledi 10 settembre alle 20:45, presso l’Officina Badoni in corso Giacomo Matteotti 7 a Lecco, una serata per ripercorrere le vicende storiche e raccontare gli interventi progettuali proposti per garantire un futuro alla ferrata “Simone Contessi”, sulle pendici del Monte Due Mani.

La ferrata “Simone Contessi” è attrezzata nel 1980 dalla Sottosezione CAI Ballabio ed è dedicata alla giovane promessa dell’alpinismo ballabiese, deceduta durante un’ascesa sul Sass Pordoi. La ferrata, successivamente sistemata nel 1999 e fino a oggi custodita e monitorata scrupolosamente, necessita di un intervento di manutenzione straordinaria importante, sia per essere messa in sicurezza che per adeguarla alle vigenti normative.

Un’opera importante e simbolica, considerato anche la ricorrenza nel 2024 del 30° della scomparsa del membro del CAI, Simone Contessi. La Sezione di Lecco ha ravvisato nei mesi passati la necessità del rifacimento completo della ferrata e per questo motivo ha provveduto a far redigere un progetto esecutivo.

La situazione di sicurezza della ferrata nelle scorse settimane è peggiorata, a causa di uno smottamento nell’area dell’ultimo torrione “Discordia”, che ha costretto a chiudere la via, mediante un’ordinanza sindacale del comune di Ballabio, precludendo la percorrenza del sentiero n. 36.