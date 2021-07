ESINO LARIO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti con due squadre (da Lecco e da Bellano) per un incidente stradale sulla strada montana che porta al Cainallo.

Una persona di 28 anni è rimasta ferita in “codice giallo” dopo essere andata a sbattere in auto contro un albero. Il veicolo era pericolosamente in bilico tra la carreggiata e un pendio sottostante.

Le squadre dei pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. L’escursionista, rimasto ferito mentre tornava a casa, è stato portato all’ospedale.

Sul posto anche 118 e carabinieri.