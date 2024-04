CALCIATORI LECCHESI/PIROLA RETROCEDE, 0-0 PER IL “LOCA” IN JUVENTUS-MILAN

LECCO – La Serie A emette il suo primo verdetto: a quattro giornate dal termine retrocede in B la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola (90’ per lui).

La pesante sconfitta subita, 3-0 a Frosinone, certifica infatti la retrocessione in cadetteria del team campano. Pirola con ogni probabilità verrà ceduto, sempre nella massima categoria. Torino, Roma e Lazio pare siano interessate al capitano dell’Under 21 azzurra.

Si conclude a reti bianche invece lo scontro diretto tra la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (90’), e il Milan del giovanissimo rossonero Davide Bartesaghi, in campo dal 37’della ripresa – atleta residente ad Annone Brianza. In serie B buon punto quello raccolto dallo Spezia dell’esterno destro di Chiuso Salvatore Elia (sostituito al 38’ s.t.), nello 0-0 di Brescia buono anche l’1-1 rimediato dalla Feralpisalò del centrocampista di Imberido Luca Giudici (in panchina) a Cittadella.

Novità nel mondo blucerchiato; dopo mesi di stop è tornato ad allenarsi in gruppo il difensore della Bonacina Andrea Conti. Il giocatore rimise piede in campo nei minuti conclusivi di Sampdoria-Lecco, quindi ecco verificarsi l’ennesimo infortunio al piede. E proprio alla vigilia della gara di ritorno in calendario nella sua Lecco, Conti torna a disposizione di mister Pirlo; rimane comunque difficile un suo impiego nel corso della gara.

In serie C si è disputato l’ultimo turno di campionato, preziosa la vittoria esterna della Turris (1-2) sul terreno del già retrocesso Brindisi; nelle fila ospiti gioca sino al 14’ s.t. l’olginatese Jacopo Scaccabarozzi, tre punti che mantengono in categoria la formazione campana. Il successo non basta di contro al Monopoli del meratese Luca Barlocco (90’) che nonostante il 2-1 inferto al Messina è costretto a disputare i playout contro il Francavilla per centrare l’obiettivo salvezza. Sconfitta indolore per la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (in panchina), che cede tra le mura di casa 0-1 alla Pergolettese, il settimo posto ottenuto regala alla squadra di Gorgonzola l’accesso ai playoff per la B. Non porta punti da Trento (1-0) il Renate del galbiatese Marco Anghileri (entra al 23’s.t), pantere che mantengono comunque la terza serie del calcio nazionale per la sedicesima stagione consecutiva. Giornata amara anche per l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (panchina), che perde 2-3 a Zanica contro il Lumezzane. I bergamaschi conservano comunque la Lega Pro.

In Serie A donne pareggia 1-1 il Como del 21enne portiere di Mandello Astrid Gilardi alla sua quinta presenza in campionato a Napoli, mentre cede in casa 0-2 a Biella la Juventus della punta di Missaglia Sofia Cantore (rilevata al 17’ s.t.), nel derby d’Italia con l’Inter.

Classifica pool scudetto: Roma 61, Juventus 50, Fiorentina 41, Inter, Sassuolo 33. Pool salvezza Milan 33, Como 26, Sampdoria 25, Napoli 12, Pomigliano 8. Prossimo turno, terz’ultima di campionato mercoledì primo maggio, Como-Sampdoria, il 5 maggio Milan-Como e il 6 Fiorentina-Juventus. Roma già campione d’Italia.

Alessandro Montanelli