CALCIO 2ª CATEGORIA. LOTTA SALVEZZA, LA ROVINATA BATTE IL PAGNANO

LECCO – Vittoria casalinga per la Rovinata in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza con il Pagnano. Inizio arrembante per i biancorossi che nei primi minuti, dopo aver sfiorato il vantaggio con un tiro di capitan Mangili che scheggia la traversa, al 15’ passano meritatamente in vantaggio con Simone Mazza su punizione che si insacca all’incrocio sinistro. Poco dopo arriva il raddoppio su calcio di rigore che Ale Ghilardi si procura e che il solito Mazza trasforma in sicurezza.

Nel secondo tempo la squadra di mister Ralli si presenta in campo meno concentrata e il Pagnano ne approfitta, prima accorciando le distanze e al 25’ riporta il punteggio in parità. La reazione della Rovinata viene premiata all’80°. È ancora Mazza a calciare un’insidiosa punizione che si insacca. Non mancano altre opportunità per arrotondare e mettere in sicurezza il risultato, ancora con Mazza che però spreca un paio di occasioni clamorose; e così, con la beffa sempre dietro l’angolo, si soffre fino al triplice fischio quando esplode la gioia biancorossa per la conquista di 3 punti fondamentali per la salvezza.

Il migliore in campo sicuramente Mazza: mancino e con 3 reti, tutte con calci piazzati, non può che essere lui il protagonista della partita.