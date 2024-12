CALCIO. 30 TECNICI DELL’ACADEMY BLUCELESTE ALL’AGGIORNAMENTO CON MISTER FRANCESCO ROTTA

GARBAGNATA M.RO – Al centro sportivo di Garbagnate Monastero il primo evento di formazione tecnica della Stagione 2024/25 dedicato ai tecnici dell’Academy Calcio Lecco. Per la società bluceleste era presente mister Francesco Rotta che, con disponibilità e competenza, ha spiegato ai 30 allenatori presenti come riconoscere le zone di campo per sviluppare la tattica individuale e quella collettiva. Molto attenti i tecnici delle società affiliate che hanno aderito all’iniziativa: Pol. 2b, Ballabio, Talamonese, Chiavennese, Lesmo, Renate, Fona Caponago, Futura 96, Mandello, Sovico, Montevecchia, San Giorgio Casatenovo, PSG Molteno.

Sul campo i piccoli talenti dei Pulcini 2014 del PSG MoltenoBrongio che hanno preso parte attiva alla seduta dimostrativa con il tecnico bluceleste.