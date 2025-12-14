CALCIO A 5 A2 ÉLITE: LECCO CORSARO: 5-2 SUL MONTEGRAPPA E -3 DAL VERTICE

MASER (TV) – Prestazione maiuscola per il Lecco di mister Moura in quel di Maser. I blucelesti battono 5-2 il Montegrappa e consolidano il 3° posto in classifica accorciando a 3 soli punti la distanza dalla capolista Cesena. Penultima giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite che vede il Lecco avanti 2-1 al riposo dopo l’iniziale vantaggio locale. Nella ripresa arriva subito il 3-1 che spiana la strada alla vittoria. Sabato prossimo ultima sfida del 2025 ospitando al PalaTaurus i Saints Milano.

La cronaca inizia con le conclusioni di Rosso per il Montegrappa e Anderson Zoi per il Lecco. Al 4′ triangolo sulla destra tra Anderson Zoi e Seferi con conclusione di quest’ultimo respinta da Miraglia. Subito dopo una gran giocata di Modesto sulla destra porta in vantaggio i rossoblù. Tortorella sfiora subito il pareggio con un’incursione centrale, mentre all’11’ Anderson Zoi si gira centralmente e calcia alto.

Al 16′, in 15″, il Lecco ribalta meritatamente il risultato. Prima Rocha ruba palla in pressione e serve Tortorella per l’1-1. Immediato recupero palla bluceleste sulla ripresa del gioco e Alciati serve Rocha per il sorpasso.

La ripresa si apre con il tris bluceleste dopo 12″. Alciati è bravo a rubar palla all’ex Mattaboni sulla sinistra, insaccando poi dopo uno scambio tra Anderson Zoi e Seferi. Pulcini è attento su un paio di conclusioni avversarie, così come il collega Miraglia, ma al 14′ uno spunto di Mattaboni sulla destra vale il 2-3. Nel finale il Montegrappa si gioca la carta del portiere di movimento e viene punito dalle reti di Lucho, in pressione su errore di Rosso, e Seferi, su rapida ripartenza impostata da Anderson Zoi.

MONTEGRAPPA-LECCO 2-5



MONTEGRAPPA: Miraglia, Ouddach, Guidolin, El Johari, Vejseli; Modesto (1), Bandiera, Mohssine, Mattaboni (1), Rosso, Matrone, Pagos. All. Gulizia.

LECCO: Pulcini, Rosati, Seferi (1), Alciati (1), Anderson Zoi; Iazzetta, Lucho (1), Rubinacci, Tortorella (1), Rocha (1), A.Arengi, Masini. All. Moura.

Arbitri: Simone di Napoli e Cartisano di Reggio Calabria.