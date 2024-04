CALCIO A 5 A2 ÉLITE: KO A PORDENONE, PER LECCO PLAYOFF ANCORA POSSIBILI

PORDENONE – Lecco sconfitto 8-4 a Pordenone nella penultima giornata di campionato, ma isono ancora possibili. La vittoria dellasull’Elledì tiene infatti in corsa i blucelesti, che sabato prossimo dovranno a tutti i costi battere al Palataurus il, che proprio sabato si è assicurato il pass per gli spareggi promozione, e poi sperare nella contemporanea non vittoria di Elledì e Leonardo, entrambe in casa rispettivamente contro Sporting Altamarca e Modena Cavezzo.

Gara dei blucelesti subito in salita. Pronti via e la doppietta di Stendler in poco più di un minuto mette il match sui binari favorevoli ai padroni di casa. Il Lecco fatica a reagire e va al tiro per la prima volta al 5′ con Moratelli che chiama Vascello alla respinta di piede. Al 7′ Ziberi supera Kullani sulla destra e la sua conclusione viene messa in angolo da Di Tomaso, decisivo anche poco dopo a tu per tu su Grigolon in contropiede. Al 9′ Ferri recupera palla e prova il destro dalla lunga distanza, ma Vascello è attento. Al 13′ Hartingh e Mattaboni si scontrano al limite dell’area servendo Ziberi, palla a Langella e friulani avanti 3-0. Pochi secondi dopo Guina serve Hartingh sulla sinistra per il 3-1. Passano 2′ e lo stesso Hartingh va via sulla sinistra, palla sul secondo palo per Mattaboni e Lecco a -1. Al 17′ Di Tomaso si salva una prima volta su Minatel che insacca però la ribattuta per il 4-2, sfiorando subito dopo la doppietta personale. Prima dell’intervallo sfortunato Hartingh che centra il palo su lancio di Guina, poi Vascello si salva sulla botta da fuori di Espindola.