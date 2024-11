CALCIO A 5: ALTAMARCA TROPPO FORTE PER LECCO, FINISCE 1-5 AL PALATAURUS

LECCO – Sporting Altamarca troppo forte per il Lecco e vittorioso 5-1 al Palataurus nella gara valida per la 7^ giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite di calcio a 5. Primo tempo chiuso sul 3-1 per gli ospiti, nel secondo il Lecco prova a reagire, ma di veri pericoli non ne crea e la formazione di mister Pagana, destinata a lottare per la promozione diretta, legittima la propria superiorità con altre due reti.

La cronaca del match, dopo i tentativi di Enzo Moratelli da una parte e Cerantola dall’altra respinti dai due portieri, vede l’Altamarca in vantaggio al 5′ con Bon, bravo a finalizzare una bella azione centrale di Baron, di gran lunga il migliore in campo. Il Lecco prova a stazionare nella metà campo avversaria, ma non trova mai varchi se non al 10′ con il rasoterra a lato di poco di Mattaboni, su una rimessa dalla sinistra di Tortorella. Immediata risposta ospite e 2-0 di Caregnato che subito dopo si divora il tris a porta vuota. Al 12′ doppio salvataggio di Pulcini su Baron e Cerantola. Passa 1′ e Tortorella in diagonale, sull’uscita di Miraglia, manda fuori di poco. Al 16′ lo scatenato Baron ruba palla a Panzeri, triangola con un compagno e insacca il 3-0 ospite. Pochi istanti dopo Pires dalla sinistra impegna Miraglia, sulla cui respinta è Morelli a firmare l’1-3 insaccando il suo primo gol in bluceleste. Al 17′ diagonale fuori di Bon dalla destra.

La ripresa regala poche emozioni. Al 3′ Pulcini è attento su Baron dopo un bello spunto di Cerantola. Il Lecco controlla il possesso palla, ma a sfiorare il gol è ancora l’Altamarca, al 10′, con la spettacolare conclusione al volo di Cerantola su rilancio di Miraglia. Pulcini è altrettanto bravo nel distendersi e mettere in angolo. Al 12′ Mattaboni, a tu per tu con Miraglia, ha il pallone per riaprire i giochi, ma il portiere ospite si salva in uscita deviando in corner. Il Lecco schiera Hartingh portiere di movimento e Murga, con una doppietta, chiude i conti sul 5-1. Nel finale doppia occasione per Moratelli davanti a Miraglia, ma il risultato non cambia più.

LECCO-SPORTING ALTAMARCA 1-5

LECCO: Pulcini, Guina, E. Moratelli, Mattaboni, Tortorella; Di Tomaso, Morelli (1), De Donato, Hartingh, Di Conto, Pires, Panzeri. All. M. Moratelli.

SPORTING ALTAMARCA: Miraglia, Baron (1), Rosso, Zarantonello, Caregnato (1); Cabrio, Kovacevic, Murga (2), Bon (1), Vejseli, Modesto. All. Pagana.

Arbitri: Loni di Cagliari e Prisco di Lecce.