CAGLIARI – Un gol di Siddi a 8″ dalla fine elimina il Lecco dalla Coppa Italia di Serie A2 del Calcio a 5. Mercoledì alle 18 i blucelesti di mister Pablo Parrilla sono scesi in campo al PalaConi di Cagliari per affrontare i padroni di casa del Leonardo nella gara unica valida per gli ottavi di finale. A spuntarla, con il risultato finale di 2-1, sono stati proprio i sardi. Qualificazione meritata per i ragazzi allenati da Tony Petruso, apparsi più in palla e più pericolosi, colpendo anche tre pali.

Nelle prime fasi del match le occasioni migliori sono per il Leonardo, che deve però fare i conti con un ottimo Di Tomaso. Tra il 7′ e il 10′ si vede il Lecco, con De Donato, Cannella e Mattaboni. Dopo un nuovo salvataggio di Di Tomaso su Dos Santos, al 14′ una splendida giocata di Acco vale l’1-0 locale. Il Leonardo pressa alto e centra anche due pali, ma al 18′ Tortorella trasforma il rigore del pareggio ospite, concesso per un tocco di mano in area su conclusione di Espindola.

Nella ripresa i ritmi di gioco restano alti, il Leonardo colpisce un nuovo palo, ma si prosegue con un sostanziale equilibrio. Erbì nega il vantaggio a Mattaboni a metà frazione, poi è Siddi a impegnare Di Tomaso. Dopo un paio di occasioni per parte, nell’ultimo giro di orologio il Lecco ha la palla tra i piedi per sferrare un ultimo attacco, non sfruttato. Il Leonardo riparte velocemente e Siddi castiga capitan Hartingh e compagni con la rete del 2-1 finale.