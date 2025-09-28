CALCIO A 5, CHE DEBUTTO PER IL LECCO: POKER IN TRASFERTA A GROSSETO

GROSSETO – Splendido esordio in campionato per il Lecco nel girone A di Serie A2 Élite. I blucelesti di mister Davide Moura tornano da Grosseto con un netto 4-0 e, soprattutto, i primi 3 punti in classifica. Prestazione matura da parte di capitan Tortorella e compagni, capaci di pungere in attacco e chiudersi bene in difesa nei tentativi offensivi avversari. Venerdì prossimo prima gara di fronte al pubblico del Palataurus ospitando alle 20:15 il Cesena.

La partita in terra toscana inizia all’insegna dell’equilibrio, ma il Lecco è più cinico e si porta in vantaggio al 3′, grazie alla deviazione di un avversario a due passi dalla porta sul corner battuto dalla sinistra da Alciati. Passano 2′ e una splendida azione corale porta alla conclusione Rocha, con respinta di Yaghoubian, portiere avversario. All’8′ corner dalla destra di Djelveh e tocco vincente sottoporta di Arengi che vale il 2-0 ospite. Il Grosseto prova a reagire, ma il Lecco è concentrato e rischia poco o niente, sfiorando il terzo gol con Djelveh prima e Seferi poi, trovando sempre attento Yaghoubian.

La ripresa si accende al 2′, quando Alciati recupera palla nella sua metà campo, scambia con un compagno e va al tiro, trovando la deviazione di braccio, in scivolata, di un avversario. Rigore di Anderson Zoi e gol del 3-0 ospite. L’Atlante Grosseto prova il portiere di movimento, ma viene punito da Tortorella, a segno dalla distanza a porta vuota. Nel finale Pulcini si erge a muro, l’ex Yamoul centra la traversa e la gara va in archivio sul 4-0.

ATLANTE GROSSETO-LECCO 0-4



ATLANTE GROSSETO: Yaghoubian, Maldonado, Jodas, Garcia, Telesca; Tamberi, Restaino, Mesa, Ugas, Yamoul, Schettino, Gianneschi.

All. Olanda.

LECCO: Pulcini, Lucho, Tortorella (1), Seferi, Anderson Zoi (1); G.Arengi, A.Arengi (1), Djelveh, Rocha, Alciati, Rubinacci, Masini.

All. Moura.

Arbitri: Giaquinto di Ostia Lido e Onesti di Pescara.