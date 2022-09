SANT’AGATA BOLOGNESE (BO) – Il Lecco soffre, ma batte 4-3 il Sant’Agata e vola ai trentaduesimi di finale di Coppa della Divisione.

In terra bolognese, contro i biancorossi di Serie B, i blucelesti di mister Pablo Parrilla sono padroni del campo per tre quarti di gara, soffrendo però nel finale il tentativo di rimonta degli avversari, complici le espulsioni di Ferri ed Espindola in una partita già condizionata dalle assenze per infortuni e acciacchi vari.

I primi a trovare il gol sono i bolognesi, con Guerra a tu per tu con Di Tomaso. Sanchez ed Espindola sfiorano il pari, confezionando poi il gol dell’1-1 con assist dalla sinistra del brasiliano per Sanchez che insacca sul secondo palo. Al 9′ Hartingh ribalta la situazione, ma subito dopo Garofalo trova il 2-2 su un lancio da dietro che sorprende la difesa lecchese. Protagonista della seconda parte della prima frazione di gioco è Hartingh, che segna due reti e in mezzo si fa respingere un tiro dal dischetto.

A inizio ripresa il Lecco continua a controllare il gioco, non trovando però la rete del +3 che metterebbe in cassaforte il passaggio del turno. Al 7′ Di Tomaso salva la propria porta due volte nel giro di pochi secondi, l’azione prosegue, Ferri tocca di mano e Salerno insacca il 3-4. L’arbitro non perdona e ammonisce Ferri, al secondo giallo, che viene così espulso.

Nel finale di partita doppio giallo anche per Espindola, il Sant’Agata prova a spingere con il portiere di movimento, ma il Lecco è impenetrabile e si assicura il passaggio del turno.