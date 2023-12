CALCIO A 5, COPPA DIVISIONE: LECCO OK AD AOSTA NELL’ANDATA DEGLI OTTAVI 

AOSTA – Il Lecco batte in trasferta l’Aosta 4-1 e mette un piede nei quarti di finale di Coppa della Divisione. Al Palasport di Montfleuri è andato in scena venerdì sera il primo atto degli ottavi, che si completeranno mercoledì 27 dicembre alle 19 al Palataurus con la gara di ritorno.

Andata a senso unico, con gli aostani capaci di segnare per primi con Vescio, ma poi in completa balia dei blucelesti di Marcio Moratelli. Dopo due pali e tante occasioni sprecate, al 14′ è Kullani a ristabilire la parità in contropiede dopo un prezioso salvataggio di Di Tomaso su uno dei rari tentativi offensivi locali. Nella ripresa, al 5′, Mattaboni sul secondo palo insacca un assist di De Donato, poi all’8′ spunto personale di Tortorella per l’1-3, con il brasiliano che al 15′ serve a Javi Roni il pallone del poker lecchese.

Nel finale Rivella sbaglia un tiro libero, ma la strada verso i quarti si tinge di bluceleste.