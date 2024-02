CALCIO A 5 COPPA DIVISIONE. RIBALTATA LA FENICE: LECCO, STORICA SEMIFINALE

LECCO – Un Lecco in grande spolvero batte 7-1 la Fenice di Mestre nel ritorno dei quarti di finale di Coppa della Divisione, ribalta il 4-1 incassato all’andata e conquista uno storico accesso alle semifinali di Coppa della Divisione. Prestazione da 10 e lode per i ragazzi guidati in panchina da Marcio Moratelli, capaci di chiudere la prima frazione di gioco avanti 4-0 e arrotondare il risultato nella ripresa.

La cronaca del match si apre con due interventi decisivi di Zanotto, portiere ospite, che salva il risultato per i suoi. Il vantaggio bluceleste arriva al 9′ grazie alla verticalizzazione di Kullani a premiare il taglio di Tortorella, bravo a saltare Zanotto in uscita e a insaccare da posizione defilata. A premere in maniera costante è il Lecco e 4′ dopo le conclusioni murate di Mattaboni ed Enzo Moratelli portano al tiro al volo dal limite di Valdes che vale il 2-0. Al 15′ splendido tiro a giro di Regini che sfiora il palo, mentre al 18′ la botta su punizione di Kullani riporta in parità il doppio confronto. A 24″ dall’intervallo Moratelli protegge bene un pallone consentendo a Mattaboni di andare al tiro e firmare il 4-0 di metà gara.

A inizio ripresa gli ospiti provano a reagire, ma a segnare è ancora il Lecco, al 7′, con l’ottimo contropiede di Panzeri che serve poi Rivella sulla sinistra, freddo nel superare Zanotto in uscita. A 8’50” dalla fine la Fenice prova il portiere di movimento e Regini sigla il 6-0 all’11’. Al 13′ Origgi prova a riaccendere i sogni veneti con la rete del 6-1, ma al 17′, sfruttando una rimessa laterale battuta rapidamente da Rivella, è Regini a insaccare il definitivo 7-1.

In semifinale i blucelesti se la vedranno con l’Olimpus Roma dell’ex Javi Roni, uscita vittoriosa dal doppio confronto con il Real Fabrica.

VIDEO/LA CRONACA INTEGRALE DEL MATCH:

LECCO-FENICE VENEZIAMESTRE 7-1

LECCO: Di Tomaso, Rivella (1), Kullani (1), Tortorella (1), Mattaboni (1); Posca, E.Moratelli, Panzeri, De Donato, Balocchi, Regini (2), Valdes (1).

All. M.Moratelli.

FENICE VENEZIAMESTRE: Zanotto, Bellu, Di Fonzo, Bui, Patrizio; Brugnera, Franzoi, Franceschini, Stefanon, Finotti, Schiavinato, Origgi (1).

All. Landi.

Arbitri: Scifo di Firenze e Cepollaro di Ercolano.