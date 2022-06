LECCO – Il Lecco Calcio a 5 riabbraccia Nicolas Di Tomaso. Il giovane portiere valtellinese classe 2002, cresciuto nel settore giovanile lecchese e protagonista due stagioni fa della vittoria del campionato di Serie B, torna a vestire bluceleste dopo un’annata in Spagna a difendere i pali del San Pablo Eivissa di Ibiza.

“Anche da lontano ho sempre seguito e tifato il Lecco – racconta Nicolas -. Sono molto contento di quello che ha fatto la squadra nell’ultimo campionato di A2 e ancor più di poter tornare a giocare qui”. Esperienza positiva per lui in terra spagnola: “Mi sono trovato molto bene, sia a livello di città che come squadra. Abbiamo disputato una buona stagione e come esperienza mi è servita molto per crescere sia come persona che come portiere”.

Ora si torna a Lecco, squadra con cui ha raggiunto anche la convocazione in nazionale Under 19: “Tra i miei obiettivi c’è anche quello di tornare nel giro azzurro e, parlando anche con il ct Bellarte, il miglior modo per farlo è giocare in Italia dove ho più possibilità di mettermi in mostra”. E da qui il ritorno in bluceleste: “Sono sempre rimasto in contatto con la società, il mister e i miei vecchi compagni. Quando ho deciso di tornare a giocare in Italia ho ricevuto diverse proposte, ma quando ho capito che c’era la possibilità di tornare a Lecco non me la sono lasciata scappare. Sia la società che mister Parrilla mi hanno fatto capire di contare ancora su di me e questa è la cosa più importante, per cui li ringrazio”.

A Lecco, Nicolas ritroverà anche tanti amici: “Sicuramente, e altri ne conoscerò. I ragazzi arrivati l’anno scorso hanno dimostrato di essere degli ottimi giocatori, ora vedremo chi resterà a Lecco e sono sicuro che potremo vivere un’altra grande stagione in A2”.