CALCIO A 5: FINISCE 4-4 LA TRASFERTA DEL LECCO A PORDENONE

PORDENONE – Finisce in parità sul 4-4 la trasferta del Lecco a Pordenone, gara valida per la 9^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite. Match divertente, con entrambe le squadre che hanno avuto la possibilità di assicurarsi i 3 punti e pareggio giusto al termine di 40′ combattuti alla pari. Blucelesti finalmente al completo, con i rientri in un colpo solo di Guina, Enzo Moratelli e Tortorella.

Padroni di casa in vantaggio al 3′ grazie a Ziberi, bravo a insaccare dopo una prima respinta di Pulcini. I blucelesti sfiorano il pareggio con Mattaboni e lo trovano al 7′ con Enzo Moratelli, bravo a sfruttare di piatto un assist di Guina a tagliare il campo. Passa 1′ e ancora Moratelli recupera palla su un corner avversario e si invola verso la porta di Vascello per insaccare il vantaggio lecchese. Tra l’11’ e il 12′ è invece il Pordenone a ribaltare il risultato, segnando prima con Della Bianca e poi con Minatel.

Squadre al riposo sul 3-2 e al 5′ della ripresa una sfortunata deviazione di Moratelli nella propria porta vale il +2 neroverde. All’8′ mister Moratelli prova a riequilibrare la sfida schierando il portiere di movimento e Ziberi spreca clamorosamente la palla del +3 a porta vuota, colpendo un doppio palo, mentre 2′ più tardi è Tortorella a finalizzare un bel giro palla per il 4-3. Al 14′ spunto di Panzeri sulla sinistra, palla in mezzo e questa volta è Minatel a insaccare nella propria porta il 4 pari. Il Pordenone reagisce, ma Pulcini salva più volte la sua porta, mentre per i blucelesti è Mattaboni a non inquadrare quella friulana dal limite, solo davanti a Vascello, e il risultato non cambia più. Venerdì sera alle 20 appuntamento al PalaTaurus contro il CDM Futsal di Genova.

PORDENONE-LECCO 4-4

PORDENONE: Vascello, Ziberi (1), Stendler, Grigolon, Langella; Paties, Della Bianca (1), Bortolin, Koren, Chtioui, Finato, Minatel (1). All. Hrvatin.

LECCO: Pulcini, Hartingh, Guina, Tortorella (1), Mattaboni; Di Tomaso, E.Moratelli (2), De Donato, Rocha, Panzeri, Arengi, Pires. All. M.Moratelli.

Arbitri: Fabiano di Messina e Conti di Ancona.