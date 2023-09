LECCO – Inizia nel migliore dei modi la nuova avventura del Lecco nel campionato di Serie A2 Élite. I blucelesti si impongono nettamente al Palataurus per 10-2 sull’AltoVicentino nella 1ª giornata e mettono in mostra tutte le proprie qualità. Concentrazione, ritmo e tanta, tantissima qualità nelle giocate dei ragazzi magistralmente guidati da mister Fratini, capaci di strappare applausi a scena aperta al pubblico presente.

LA CRONACA

Senza Hartingh squalificato, è il portiere Di Tomaso a indossare la fascia da capitano. Il Lecco parte subito forte e, dopo un palo di Roni, è lo stesso spagnolo a sbloccare il risultato al 2′ ribadendo in rete di tacco una conclusione di Ferri. Al 6′ Rivella scende sulla sinistra, palla dentro per Espindola che appoggia a Mattaboni il pallone del 2-0. Il Lecco è padrone del campo e al 12′ Ninic devia nella propria porta un pallone messo al centro da Espindola dopo un contrasto in area tra i due. Lo stesso Ninic salva a più riprese la propria porta, ma nulla può al 18′ quando Valdes dalla sinistra è tutto libero di insaccare il 4-0.

Nella ripresa la musica non cambia e il Lecco dilaga. Dopo le occasioni di Ferri e Valdes, al 6′ Espindola ruba palla a Kastrati e firma il 5-0. Passa 1′ e Pedrinho accorcia per gli ospiti, ma al 10′ Guina mette in mostra tutta la sua classe e, dopo uno slalom tra gli avversari, serve a Espindola un pallone sul palo lontano che va solo appoggiato in porta. Il 7-1 è proprio di Guina, migliore in campo, al 15′ in contropiede solitario. Un’incomprensione tra Posca e Valdes porta all’autorete di quest’ultimo per il 7-2. Nel finale Rivella, Regini e ancora Valdes sanciscono il 10-2 finale.

LECCO-ALTOVICENTINO 10-2

MARCATORI: primo tempo 1’36 Roni (L), 6’12” Mattaboni (L), 12’30” aut. Ninic (L), 18’20” Valdes (L). Secondo tempo 5’51” Espindola (L), 7’46” Pedrinho (A), 9’58” Espindola (L), 15’27” Guina (L), 16’20” aut. Valdes (A), 18’06” Rivella (L), 18’47” Regini (L), 19’01” Valdes (L).

LECCO: Di Tomaso, Valdes, Roni, Guina, Ferri, Posca, De Donato, Rivella, Regini, Quagliero, Mattaboni, Espindola All. Fratini

ALTOVICENTINO: Ninic, Fabiano, Rosati, Pedrinho, Juanfran, Tatonetti, Pastorello, Greco, Giorgi, Bacoli, Benetti, Kastrati All. Boschetto

ARBITRI: Gioacchino Lattanzio (Collegno), Matteo Mazzoni (Ferrara).