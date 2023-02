LECCO – Sabato pomeriggio di festa al Palataurus. Il Lecco batte 4-3 la Domus Bresso nella 7ª giornata di ritorno del girone A di Serie A2 del calcio a 5 e aggancia il Leonardo al 3° posto. Gara ricca di emozioni quella contro i milanesi, conclusa con un successo a tinte blucelesti meritato per quanto visto in campo.

Privo di Mentasti squalificato e Yamoul infortunato, il Lecco parte con il piede sull’acceleratore e al 2′ è già in gol grazie a Ferri, bravo a deviare in rete un diagonale dalla destra di Mattaboni. Al 6′ bel rasoterra da fuori di De Donato e Valentino si distende per mettere in angolo, ma il numero uno ospite nulla può 3′ dopo sulla conclusione di prima intenzione di Cannella, ben pescato davanti alla porta da una splendida giocata di Hartingh dalla sinistra. Passa 1′ e Sasso sorprende la difesa di casa su corner di Surace firmando il 2-1 ospite. Al 12′ Morimoto si mangia il gol del pareggio a due passi dalla porta, mentre al 14′ Valentino a tu per tu si salva prima su Hartingh e poi su Mattaboni. Poco dopo Cannella sfiora l’incrocio da fuori, ma a 28″ dall’intervallo una bella giocata di Surace sulla destra vale il 2-2 della Domus

Al ritorno in campo è il Lecco a fare la partita e gestire il possesso palla, venendo premiato all’8′ dal 3-2 di De Donato con un diagonale dalla sinistra. Immediata reazione ospite e bravo Di Tomaso su Sasso prima e Morimoto poi. Al 10′ diagonale di Mattaboni e palla fuori di poco. Dalla parte opposta è Di Biasi a sfiorare il palo. Al 14′ due splendide azioni corali del Lecco portano Cannella prima e Tortorella poi vicinissimi al poker, che arriva invece al 18′ con lo stesso Tortorella, su contropiede di Ferri, mentre la Domus provava il portiere di movimento. Nell’ultimo giro di orologio Battaia insacca il 4-3, ma il risultato non cambia più e il Lecco può festeggiare.