MANTOVA – Grazie a due ottime prestazioni il Lecco Calcio a 5 si è aggiudicato sabato pomeriggio il Memorial Castelli-Giovannoni andato in scena a Mantova. Per i blucelesti di mister Emanuele Fratini due vittorie in altrettante gare disputate, togliendosi lo sfizio in finale di battere per 5-2 i padroni di casa, al via del prossimo campionato di Serie A.

In semifinale il Lecco ha dovuto vedersela con l’Olympia Rovereto, formazione di A2, e l’ha battuta per 3-0 grazie alle reti dello spagnolo Roni, di De Donato e del brasiliano Tortorella. Il Mantova ha invece avuto la meglio sul Videoton Crema (A2) e in finale i blucelesti si sono imposti per 5-2 con la doppietta di Roni e i gol di Ferri, Rivella e Di Tomaso. Questi ultimi due segnati mentre il Mantova schierava il portiere di movimento nell’intento di recuperare lo svantaggio.

Il Lecco torna a casa con il trofeo in palio e chiude il suo precampionato. Il prossimo impegno in campo per i blucelesti sarà infatti l’esordio in campionato, fissato a venerdì 29 settembre al Palataurus, fischio di inizio alle 20:15, contro l’AltoVicentino.