CALCIO A 5. IL LECCO GIOCA BENE MA NON SEGNA, 4-1 PER LA CAPOLISTA MESTRE

LECCO – Pomeriggio amaro per il Lecco al PalaRogeno nella 13^ e ultima giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite. I blucelesti di mister Marcio Moratelli vengono sconfitti 4-1 dalla capolista MestreFenice al termine di una partita che, non ce ne vogliano i veneti, hanno dominato nel gioco dall’inizio alla fine. La differenza l’ha fatta la maggior concretezza degli ospiti, capaci di sfruttare quasi tutte le occasioni create. Per i padroni di casa si contanto una ventina di conclusioni verso lo specchio di porta, ma di miracoli il portiere Di Odoardo non ha in fin dei conti nemmeno dovuti compierne. Ottima prestazione per il Lecco, quello sì, chiudendo la prima parte di stagione al 5° posto in compagnia del Maccan Prata.

Il Lecco parte forte fin dai primi minuti e si rende pericoloso con Hartingh su imbeccata di Tortorella, mentre le conclusioni di Tortorella, Panzeri e De Donato non creano particolari problemi a Di Odoardo. Al 7′ palla persa dal Lecco al limite dell’area e fallo su un giocatore ospite. Di Tomaso respinge due volte, ma nulla può alla terza sul tiro di Bui che vale lo 0-1. Il Lecco reagisce e staziona stabilmente nella metà campo ospite, mostrando ottime proprietà di palleggio. Non mancano neanche le conclusioni, ma il gol non arriva e al 13′ Tortorella colpisce anche la traversa su punizione. Poco dopo bravo Di Tomaso su Mazzon, mentre al 17′ Panzeri, in contropiede, non inquadra la porta.

Nella ripresa la musica non cambia, il risultato sì. Il Lecco gioca, ma non segna, mentre al 7′ Bui da fuori area, su azione da corner, firma il raddoppio mestrino. Al 9′ il Lecco si fa bucare due volte in contropiede, da Maltauro e Ruzzene, e il passivo si fa davvero fin troppo pesante. Dall’11’ in poi mister Moratelli prova con Pires portiere di movimento. Il gol della bandiera arriva con Mattaboni, ma l’1-4 finale consegna i 3 punti in palio alla capolista.

LECCO-MESTREFENICE 1-4

LECCO: Pulcini, Hartingh, Tortorella, E.Moratelli, Mattaboni (1); Di Tomaso, Panzeri, De Donato, Pires, Arengi, Rubinacci, Rocha. All. M.Moratelli.

MESTREFENICE: Di Odoardo, Bordignon, Vailati, Pires, Mazzon; Genovesi, Ruzzene (1), Crescenzo, Moscoso, Bui (2), Maltauro (1). All. Mastrogiovanni, Vecchiato.

Arbitri: Dessi di Oristano e Conti di Ancona.