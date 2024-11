CALCIO A 5: IL LECCO SUPERA I SAINTS MILANO PER 4-2

LECCO – Il Lecco cancella l’amarezza del pareggio di venerdì scorso contro il Cesena sfatando il tabù Merate nella sesta giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite di calcio a 5. Con una prestazione maiuscola, soprattutto nel primo tempo, i ragazzi di mister Marcio Moratelli si impongono sui padroni di casa dei Saints Milano per 4-2, infilando il quarto risultato utile consecutivo e la terza vittoria in campionato.

Primo tempo a senso unico e chiuso avanti 3-0 dal Lecco, ma il risultato avrebbe potuto essere ben più rotondo. Nella ripresa capitan Hartingh e compagni amministrano il vantaggio sino al 4-2 finale. Pronti, via e Tortorella ruba palla in pressione all’ex Iacobuzio e infila Laurora per l’1-0 dopo 7″. Lo stesso Tortorella sfiora il raddoppio con un bel tiro a giro al 22′, a lato di poco. Ancora Tortorella, due volte, e Mattaboni impegnano il portiere di casa, poi Guina centra il palo dalla distanza al 4′, imitato da Mattaboni pochi istanti dopo.

Lecco padrone del campo e al 5′ Guina serve Moratelli che salta Laurora in uscita e insacca il raddoppio bluceleste. La prima conclusione milanese è di Caglio, deviata in angolo. All’8′ altro legno del Lecco da fuori area, stavolta con Panzeri. Al 10′ palla persa dal Lecco e Perez Grassi dalla distanza chiama Pulcini alla parata a terra. Passano 2′ e splendida azione bluceleste con l’apertura di Tortorella per Guina sulla destra, palla centrale per Moratelli e miracolo di Laurora. Al 13′ Guina ruba palla e va in solitaria a firmare il tris ospite. Moratelli manca il poker da due passi, poi Laurora si salva su Guina, Pires e Panzeri. Al 16′ i Saints schierano Iacobuzio portiere di movimento, ma il primo tempo termina 3-0 per il Lecco.

La ripresa vede i Saints proseguire con cinque giocatori di movimento e i ritmi calano. Le emozioni sono rappresentate da due pali, di Pozzi da una parte e Guina dall’altra, e dalla rete di Milani al 12′ per il 3-1. Passa un minuto e Laurora stende Hartingh in uscita beccandosi il rosso diretto. Sulla conseguente punizione è Guina a sfiorare il poker. Con l’uomo in più ci pensa Mattaboni, servito a due passi dalla porta da Tortorella, a riportare il Lecco a +3. Tornati cinque contro cinque, i Saints proseguono con il portiere di movimento e a 27″ dalla fine conquistano un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Hartingh. Caglio supera Pulcini e la gara si chiude sul 4-2 per i blucelesti. Venerdì sera alle 20 al PalaTaurus arriva la capolista Sporting Altamarca.

SAINTS MILANO-LECCO 2-4

SAINTS MILANO: Laurora, Renan, Iacobuzio, Perez Grassi, Previtali; Capelli, M.Peverini, Perego, Milani (1), Pozzi, Caglio (1), L.Peverini. All. Sau.

LECCO: Pulcini, E.Moratelli (1), Guina (1), Tortorella (1), Panzeri; Di Tomaso, Morelli, De Donato, Hartingh, Mattaboni (1), Di Conto, Pires. All. M.Moratelli.

Arbitri: Zorzi di Reggio Emilia e Fabiano di Messina.

Espulso: Laurora (S) 14’st.