CALCIO A 5: IL PORDENONE IN RIMONTA STENDE IL LECCO

LECCO – Natale amaro per il Lecco Calcio a 5, sconfitto in rimonta 2-1 dal Pordenone nella gara valida per la 12^ giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite.

Al PalaRogeno, come sempre finora, il Lecco segna per primo, ma il Pordenone ribalta tutto in 15″ a cavallo tra il primo e il secondo tempo, riuscendo a mantenere la rete di vantaggio anche durante il forcing finale dei padroni di casa. Sconfitta immeritata per quanto visto in campo, ma i 3 punti vanno in Friuli.

Lecco senza Guina squalificato e Hartingh e Regini infortunati. La sfida parte con ritmi altissimi e ben tre conclusioni, due blucelesti e una neroverde, nel primo minuto di gioco. Dopo 63″ Javi Roni dalla sinistra firma il suo 11° centro in campionato e porta avanti il Lecco. I ragazzi guidati in panchina da Moratelli giocano bene e al 3′ Mattaboni, dopo un triangolo con Tortorella, chiama Vascello al salvataggio di piede. Al 7′ Di Tomaso è attento sulla conclusione da fuori di Langella, mentre al 10′ Vascello smanaccia quella di Ferri dalla sinistra. La gara è equilibrata, ma il numero di conclusioni pericolose diminuisce sino al 18′, quando Tortorella salta quasi tutto il Pordenone sulla sinistra e solo Vascello in uscita gli nega il raddoppio. Sulla sirena è Langella a beffare i blucelesti infilando il gol del pareggio ospite dalla destra.

Al ritorno in campo il Lecco sembra ancora stordito e dopo 14″ Grigolon di testa, direttamente su rilancio di Vascello, beffa sia Espindola che Di Tomaso ribaltando il risultato. Il Lecco va vicino al pareggio con Tortorella, bravo Vascello a respingere il suo tiro dalla destra, mentre al 4′ il pareggio sembra cosa fatta, con Rivella che supera anche Vascello in uscita e calcia nella porta vuota, ma un prodigioso recupero di Chtioui gli nega il gol con un salvataggio sulla linea. Al 7′ Stendler da fuori chiama Di Tomaso alla respinta. Dalla parte opposta scambio tra Espindola e Javi Roni, botta a colpo sicuro dello spagnolo e Grigolon salva tutto per i suoi. Dopo le occasioni di Langella e Javi Roni, al 13′ Ferri al volo da fuori su rimessa laterale di Rivella sfiora il palo, con Vascello che poco dopo sventa un suo nuovo tentativo. Nel finale lo stesso Ferri veste i panni di portiere di movimento. Javi Roni ci prova due volte senza fortuna, ma l’occasione più grossa ce l’ha Tortorella all’ultimo secondo, svirgolando un ottimo pallone a due passi dalla porta.

LECCO-PORDENONE 1-2

Marcatori: 1’03” pt Javi Roni (L), 20’00” pt Langella (P), 0’14” st Grigolon (P).

LECCO: Di Tomaso, Tortorella, Mattaboni, Javi Roni (1), Espindola, Gattarelli, Moratelli, Valdes, De Donato, Kullani, Ferri, Rivella. All. Moratelli.

PORDENONE: Vascello, Ziberi, Stendler, Grigolon (1), Langella (1), Paties, Della Bianca, Grzelj, Bortolin, Chtioui, Finato, Minatel. All. Bertoli.

Arbitri: Angelo Tasca (Treviso) Ionut Cristea (Albano Laziale).