LECCO – Il Lecco batte meritatamente il Leonardo 5-3 e resta da solo al 3° posto del girone A di Serie A2. Nella 9ª giornata di ritorno, i blucelesti di mister Pablo Parrilla sfoderano una prestazione straordinaria e non lasciano scampo ai cagliaritani che incappano così nella 4ª sconfitta consecutiva. 5 reti e 5 marcatori diversi, con Ferri, Mattaboni, Cannella, Pedro Espindola e capitan Hartingh a riempire il tabellino di giornata.

Lecco senza Yamoul squalificato e Tortorella infortunato. Stessa sorte dalla parte opposta per Dos Santos e il portiere Erbì. Il Lecco parte forte e al 3′ sblocca il risultato. Pedro Espindola pennella un perfetto cross dalla sinistra e Ferri di testa insacca l’1-0. Al 5′ cross di Ennas dalla destra e Cannella, nel tentativo di anticipare un avversario, devia nella propria porta. Il Lecco gioca, mentre il Leonardo si chiude e punta sul contropiede. Al 9′ rimessa di Pedro Espindola per Mattaboni che va via sulla sinistra e, quasi da fondo campo, batte Deidda con il diagonale che vale il 2-1. Il tris bluceleste arriva al 13′, quando Cannella, su un corner dalla sinistra di Hartingh, infila il pallone sotto l’incrocio lontano. Al 16′ Guti impegna Victor Espindola, 2′ dopo Ferri sfiora l’incrocio dei pali da fuori. A pochi secondi dall’intervallo corner di Pedro Espindola che si stampa sul palo.

La ripresa entra subito nel vivo con un salvataggio di Deidda su Pedro Espindola e il contropiede di Siddi con palla alta. Le due squadre si affrontano ora a viso aperto e al 4′ Pedro Espindola è bravo a girarsi e battere Deidda per il 4-1. Poco dopo Hartingh sciupa un ottimo pallone da posizione centrale calciando alto, poi al 10′ Siddi in contropiede sorprende il Lecco insaccando il 4-2. I blucelesti reagiscono subito con Mattaboni, straordinaria partita la sua, ma al 12′ Guti serve in area Pusceddu che è bravo a battere Victor Espindola per il 4-3. Mattaboni e Hartingh impegnano Deidda, mentre dalla parte opposta Victor Espindola è bravissimo in un paio di uscite decisive. Al 14′ Hartingh dalla destra fulmina Deidda per il 5-3. Nel finale il Leonardo prova il portiere di movimento, ma l’unico pericolo è un tiro di Ennas messo in angolo da Victor Espindola. Finisce 5-3 e con tanti applausi ai blucelesti.