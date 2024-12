CALCIO A 5, LECCO MAGISTRALE: “MANITA” AL MODENA E TRE PUNTI SOTTO L’ALBERO

LECCO – Bel 5-0 del Lecco al PalaRogeno in uno dei tre anticipi dell’11^ giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite. A farne le spese il Modena Cavezzo e Lecco che consolida il proprio quarto posto in classifica regalandosi la quarta vittoria consecutiva, proprio a pochi giorni dal Natale. Prestazione di totale controllo dei blucelesti, avanti 3-0 all’intervallo e con Di Tomaso che arriva a 97′ di imbattibilità personale in stagione.

La cronaca del match vede le due squadre colpire una traversa a testa nel primo minuto di gioco. Protagonisti Dudu Costa tra gli ospiti e Moratelli tra i blucelesti. Al 5′ rimessa laterale sulla sinistra di Tortorella, che triangola con Guina e pesca Moratelli sul palo lontano. La sua prima conclusione viene respinta sulla linea da un avversario, la seconda vale l’1-0. Risposta ospite con Dudu Costa e Di Tomaso vola a mettere in angolo. Dalla parte opposta protagonista ancora il numero dieci gialloblù salvando a pochi passi dalla linea un diagonale dalla sinistra di Mattaboni a Juninho battuto. Al 9′ spunto di De Donato e conclusione di Moratelli murata. Passano 2′ e De Donato si avventa su un pallone vagante a centrocampo, volando a segnare il suo primo gol in campionato e il 2-0. Il Modena Cavezzo non demerita, ma deve far i conti con un super Di Tomaso, decisivo due volte su Dudu Costa, una su Martinez e Campo. Al 18′ ci prova anche Juninho dalla distanza, ma il numero dodici di casa alza in angolo. A 39″ dalla fine Guina dalla destra firma il 3-0 finalizzando un contropiede impostato da Moratelli.

Nella ripresa Di Tomaso dice no a Dudu Costa al 2′ e ad Aligante al 4′, poi Guina inventa due assist nella stessa azione per De Donato e Hartingh che non ne approfittano davanti alla porta. Al 9′ Dudu Costa impegna nuovamente Di Tomaso, poi Tortorella prova a sorprendere Juninho fuori dai pali, ma sfiora il palo. All’11’ gli ospiti schierano il portiere di movimento, non passano neanche 10″ e Pires insacca a porta vuota dalla distanza il 4-0. La scena si ripete al 14′ e sul 5-0 la gara non ha più niente da dire, se non l’ottimo esordio di Arengi, classe 2007 che sfiora pure il gol, e di Rubinacci, classe 2006.

Tre punti sotto l’albero per il Lecco, che venerdì prossimo sarà di scena sul campo della capolista Mantova.

LECCO-MODENA CAVEZZO 5-0

LECCO: Di Tomaso, E.Moratelli (1), Tortorella, Mattaboni, Guina (1); Marchese, Panzeri, Pires (2), Hartingh, De Donato (1), Arengi, Rubinacci. All. M.Moratelli.

MODENA CAVEZZO: Juninho, Dudu Costa, Martinez, Ben Saad, Amarante; Rondini, Aieta, Matarese, Cuomo, Campo, Santoro, Aligante. All. Checa.

ARBITRI: Frau di Carbonia e Romeo di Roma2.