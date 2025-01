CALCIO A 5: LECCO SFORTUNATO, IN PIEMONTE FINISCE 3-2 PER L’ELLEDI

LECCO – Trasferta piemontese amara per il Lecco, sconfitto 3-2 dall’Elledì nella 1^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite. I blucelesti di mister Marcio Moratelli non demeritano, ma i gialloneri di casa si dimostrano più cinici e si assicurano così lo scontro diretto per il quarto posto, allungando a +4 su capitan Hartingh e compagni.

Le prime conclusioni sono blucelesti, con Hartingh, Tortorella e Mattaboni, tutte sul fondo. Risposta ospite al 4′ e Pulcini è bravo a tu per tu su Cerbone, così come il collega Lamberti dalla parte opposta su Tortorella. A fare la partita è il Lecco e al 6′ Lamberti respinge una punizione insidiosa di Moratelli, poi al 9′ l’Elledi va a segno in contropiede con Vincenti, lanciato da Dos Santos centralmente, sbloccando il risultato. Passano 2′ e Panzeri si accentra dalla destra pareggiando dal limite per il Lecco. Al 12′ Cerbone dalla linea di fondo destra serve al centro Vincenti che da due passi riporta avanti i piemontesi. Il Lecco non molla, ma Guina, servito al centro da Tortorella, non inquadra la porta da ottima posizione, così come Nova per l’Elledi dalla distanza. Lamberti nega nuovamente il gol a Tortorella, Pulcini è attento in un paio di respinte, poi il rasoterra da fuori di Dos Santos sfiora il palo. Blucelesti vicinissimi al pari al 16′ con Panzeri, servito sulla sinistra da Tortorella, ma Lamberti devia in angolo con il gomito. Al 19′ palla persa dal Lecco e 3-1 di Dos Santos, poi, a pochi secondi dall’intervallo, diagonale a lato di Novo sulla sinistra davanti a Pulcini.

La ripresa vede l’avvicendamento tra i pali blucelesti, con Di Tomaso prendere il posto di Pulcini, ma il protagonista è ancora Lamberti con un miracolo su Guina a distanza ravvicinata. Al 5′ Dos Santos si divora il 4-1 in contropiede a porta vuota, poi Lamberti di piede respinge due volte su Tortorella e Di Tomaso mette in angolo su Cerbone. Al 12′ rimessa dalla destra di Moratelli e Tortorella insacca il 3-2 da fuori. Ancora Tortorella dalla distanza e Lamberti respinge. Il Lecco spinge e al 15′ Pires veste la maglia del portiere di movimento. Tortorella colpisce il palo dalla destra, proprio Pires deve fare i conti con Lamberti e ancora Tortorella sfiora il gol senza fortuna. I blucelesti ci provano sino alla fine, con tanto di punizione di Guina allo scadere, ma a vincere sono i padroni di casa.

ELLEDI-LECCO 3-2

ELLEDI: Lamberti, Oanea, Cerbone, Novo, Scavino; Garofano, Negro, Tancredi, Castelli, Vincenti (2), Dos santos (1), Sorbo. All. Ganci

LECCO: Pulcini, Hartingh, Guina, Tortorella (1), Mattaboni; Di Tomaso, De Donato, E.Moratelli, Rocha, Panzeri (1), Arengi, Pires. All. M.Moratelli.

Arbitri: Guadagnini di Castelfranco Veneto e Zangara di Roma 2.