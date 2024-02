CALCIO A 5. LECCO VINCE IL DERBY CON PAGNANO E SI AVVICINA AI PLAYOFF

LECCO – Il derby è bluceleste! Il Lecco batte 3-2 i Saints Pagnano nella 5ª giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite e in un colpo solo riesce a vendicare la sconfitta dell’andata a Merate e avvicinare la zona playoff. Vittoria meritata per i blucelesti, messa in discussione solo da un minuto di black out dopo essersi portati avanti 2-0 a inizio ripresa. Dedica speciale per Marcio ed Enzo Moratelli, reduci dal grave lutto che li ha colpiti con la scomparsa del padre del tecnico bluceleste, e successo reso ancor più importante dalle assenze di Mattaboni per squalifica, De Donato e Regini per infortunio, con il match winner Espindola reduce dai classici malanni di stagione.

LA CRONACA

La gara del Palataurus entra subito nel vivo e il merito è di Kullani, che al 2′ sfrutta una bella giocata, la prima di una lunga serie, di Guina per accentrarsi dalla sinistra e battere Pulcini firmando l’1-0. Nel primo tempo le emozioni arrivano nella seconda metà. Da segnalare un palo esterno di Carabellese al 10′, un rasoterra di Hartingh al 18′ su rimessa di Guina fuori di un soffio e una doppia occasione per lo stesso capitano bluceleste subito dopo a due passi da Pulcini. Nell’ultimo minuto Guina si inventa un contropiede solitario con tocco sull’uscita di Pulcini che fa la classica barba al palo, impegnando il portiere ospite anche a 13″ dall’intervallo.

L’avvio di ripresa è a dir poco emozionante. L’ennesima magia di Guina sulla destra manda il pallone a baciare il palo lontano al 2′. Passano pochi secondi e lo stesso numero 14 firma il raddoppio bluceleste. La gara sembra mettersi bene, ma nel giro di pochi secondi Perez Grassi firma la doppietta che vale il 2-2 meratese. Tutto da rifare per il Lecco ed entrambe le squadre vanno più volte vicine al gol. Tra le tante occasioni, da citare quella doppia nella stessa azione di Carabellese al 3′ con Gattarelli insuperabile. Al 5′ Pulcini manda sulla traversa una deviazione aerea di Valdes su rilancio di Gattarelli, a dir poco miracoloso subito dopo sulla conclusione a botta sicura di Iacobuzio dopo un palo colpito da Sasso. Enzo Moratelli impegna due volte Pulcini, Gattarelli dice no a Caglio e al 15′ è nuovamente straordinario con un doppio salvataggio su Keko a tu per tu. A poco meno di 4′ dal termine Marcio Moratelli decide di schierare Ferri portiere di movimento. Il Lecco assedia i Saints nella propria metà campo, ma gli ospiti si chiudono bene sino a 43″ dalla sirena, quando è Espindola a trovare sotto porta la deviazione vincente che vale il 3-2. A questo punto sono i Saints a giocarsi il tutto per tutto con Caglio quinto di movimento, ma il risultato non cambia più e il Lecco può festeggiare.

LECCO-SAINTS PAGNANO 3-2

LECCO: Gattarelli, Kullani (1), Espindola (1), Guina (1), Hartingh; Di Tomaso, Ferri, Rivella, Panzeri, Valdes, E.Moratelli, Balocchi. All. M.Moratelli.

SAINTS PAGNANO: Pulcini, Iacobuzio, Caruso, Keko, Carabellese; Laurora, Caglio, Milani, Perez Grassi (2), Personeni, Previtali, Sasso. All. Lemma

Arbitri: Buzzacchino di Taranto e D’Addato di Barletta.