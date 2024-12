CALCIO A 5. MANTOVA FRENA LA STRISCIA POSITIVA DEL LECCO

LECCO – Sconfitta 3-0 sul campo del Mantova per il Lecco Calcio a 5 in uno dei due anticipi della 12ª giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite. I blucelesti di mister Marcio Moratelli chiudono così il 2024 con un ko che interrompe la serie positiva di quattro vittorie consecutive. Ora testa allo storico appuntamento con la Supercoppa Italiana che vedrà il Lecco di scena a Catania, sabato 4 gennaio alle 18:30, nella semifinale contro i padroni di casa campioni d’Italia.

LA CRONACA

Lecco privo di Panzeri influenzato, mentre il Mantova è senza portieri di ruolo e così gioca fin da subito con cinque giocatori di movimento. Il primo tempo è equilibrato e poco spettacolare, ma ai padroni di casa basta la rete di Leleco al 5′, su errore di Mattaboni, per andare al riposo avanti 1-0. Si interrompe così dopo 101 minuti l’imbattibilità di Di Tomaso tra i pali blucelesti. Nella ripresa il Lecco spinge di più, schierando a sua volta il portiere di movimento in fase di possesso palla. Mattaboni sembra firmare l’1-1, ma l’arbitro giudica il pallone non oltre la linea. Misael, già ammonito, viene graziato dopo un brutto fallo ed è proprio lui, all’11’ e al 13′, a firmare la personale doppietta che chiude il match.

MANTOVA-LECCO 3-0

MANTOVA: Romano, Leleco (1), Mascherona, Misael (2), Wilde; Bernardelli, Sampietri, Valdes, Donadoni, Laou, Grosso, Carabellese. All. Milella.

LECCO: Di Tomaso, Hartingh, Guina, E.Moratelli, Tortorella; Pulcini, Morelli, De Donato, Mareska, Arengi, Mattaboni, Pires. All. M.Moratelli.